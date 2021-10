Ilmunud on Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat

Ahto Lobjakas ütleb oma artiklis seda, millele tõlkijad iga päev vastupidist kinnitust otsivad: millest ei saa ühes keeles mõelda, seda ei saa teises keeles öelda. «Olla» tähendab midagi hoopis muud kui être, to be või sein. Kuid kuigi Nietzsche on kunagi küsinud, milline võiks välja näha soome-ugri keeltes tehtud filosoofia, võivad meie väikesed keeled teisalt pakkuda kaitset hiigelsuurte asjade eest. Ja justkui nende lõputute võimaluste tõestuseks näitab seejärel Mathura, kuidas pöörduda eesti keeles hindi jumalate poole nii, et ka nemad rahule jääks.

Mirjam Parve analüüsib «Alice Imedemaal» tõlkeid ja jõuab järeldusele, et ehkki teksti versioone on eesti keeles olemas juba neli, on jänesurg nii põhjatu, et ruumi oleks veel järgmistelegi, ning et kui mängu astuvad Untsansakas, Jobukakk ja Tolvajolvan, võib tõlge olla mitte ainult lähteteksti, vaid ka sihtkultuuri süvauurimus. Kristjan Haljak aga näitab, kuivõrd tõlkimine on alati kasulik – aga mitte kasulik nagu kapitalistlik Arbeit, vaid nagu Freudi Traumarbeit, unenäotöö.