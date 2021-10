Eesti kaastootmises valminud «Ivanna elu» võitis Zürichi filmifestivalil parima dokfilmi auhinna

Filmi kaastootja Eestist on Baltic Film Production ning Eesti-poolne produtsent Marianna Kaat. Filmile lõi muusika helilooja Timo Steiner, kes pälvis hiljuti Eesti filmi- ja teleauhindade galal Marianna Kaati produtseeritud filmi «Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes» muusika loomise eest parima helilooja auhinna.

Serrano filmi peategelane on 26-aastane neenetslanna Ivanna, viie lapse ema, kes elab Põhja-Siberis traditsioonilist nomaadielu, karjatades põhjapõtru, nagu seda on teinud juba sajandid tema esivanemad. Muutuva keskkonna ning kliimamuutuste tõttu ei saa ta oma elu enam vanas rütmis jätkata ning peab suunduma linna, et leida tööd ning parandada suhteid oma abikaasa Genaga.