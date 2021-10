Paide Teatris esietendub «Lahinguväli»

«Lahinguväli» ei ole lavastus Teisest maailmasõjast või Kabuli langemisest. See pole lavastus kahuritest ja kaevikutest, sõduritest ja surmast. See on lavastus inimestest, kes peavad oma igapäevast lahingut ajaga, mis tahab ennast aina ja aina ümber kirjutada. Võib-olla on see lavastus ka leppimisest. Võib-olla Darwinist. Võib-olla sinust? Ennekõike on see lavastus meist kõigist.