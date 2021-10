Tallinn Music Weeki reportaaž: enne maailmalõppu tahan veel korra pidutseda

Ma arvan, et ei valeta ja kõnelen nii mõnegi teise muusikasõbra eest, kui ütlen, et sellised (linna)festivalid nagu Tallinn Music Week, aga ka näiteks Viljandi folk ajavad mõnevõrra paanikasse. Seda peamiselt seetõttu, et kohti, kus olla, on alati rohkem kui kohti, kuhu ma füüsiliselt olen võimeline jõudma, ning bände, mida näha, on alati rohkem, kui mul parasjagu aega ja jaksu on. Või toimuvad lihtsalt kõik mulle olulised üritused juhuslikult täpselt samal ajal linnaosa eri otstes ning nõuavad seetõttu võimekust teleporteeruda. See võib teha üsna ärevaks.