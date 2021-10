Alvis Hermanise lavastus Gorbatšovist jõuab Eestisse

See lavastus sobib suurepäraselt Broadway lavale. Nii kõlas eri riikide kriitikute kokkuvõttev hinnang Alvis Hermanise lavastusele «Gorbatšov», mis esietendus eelmise aasta lõpus Moskva Rahvaste Teatris ning mida nüüd näeb Kuldse Maski festivalil Tallinnas. Ent nagu te juba arvata võite, sellele teatrisündmusele on piletid välja müüdud. Ja teatrisündmus see lavastus kahtlemata on.