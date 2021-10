Eesti filharmoonia kammerkoori album Schnittke ja Pärdi loominguga pälvis maineka Diapason d’Ori auhinna

Ajakirjas Diapason ilmunud arvustuses öeldakse, et selle salvestusega on Schnittke «Koorikontserdi» interpretatsioon saavutanud uued kõrgused. «Eesti muusikud kulgevad hämmastava vilumusega polüfooniliste liinide ja harmoonilise faktuuri vahel. /…/ Esimene osa on ideaalne näide kõla perfektsusest ja tihedusest, mis mängleb melismaatiliselt minoorse ja mažoorse vahel, salvestust toetab Jens Brauni helirežissööri töö.»

Alfred Schnittke «Koorikontsert» (1984–85) on üks võimsamaid a cappella koorimuusika tähtteoseid. Selle aluseks on 10. sajandi armeenia poeedi Grigor Narekatsi palvetekstid, mis peegeldavad patukahetsusest ja puhtusejanust tulvil hinge usalduslikku vestlust Jumalaga. Selle kõrvale valis dirigent Putniņš Pärdi loomingust teose «Sieben Magnificat-Antiphonen» (1988/1991), mis koondab endas seitset antifoni ja Maarja ülistuslaulu, mida roomakatoliku liturgias lauldakse seitsmel õhtupalvusel enne jõululaupäeva.

Eesti filharmoonia kammerkooril ja Kaspars Putniņšil on kujunenud BIS Recordsiga aastatepikkune tulemusrikas koostöö. Nende eelmine ühine CD, millele on jäädvustatud samuti Schnittke ja Pärdi looming, võitis 2018. aastal maineka Gramophone’i auhinna. Peatselt ilmub BIS Recordsi alt juba ka järgmine plaat – Rahmaninovi «Püha Johannes Kuldsuu liturgia» (op 31).

EFK diskograafias on üle 60 salvestise, mis on välja antud koostöös paljude mainekate plaadifirmadega – ECM, Harmonia Mundi, Virgin Classics, Carus, Ondine, BIS jt. Kammerkoori plaadid on läbi aastakümnete püsinud stabiilselt kõrgtasemel, mida näitavad paljud auhinnad – kaks Grammyt, 15 Grammy-nominatsiooni, neli Diapason d’Or’i, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Danish Music Award, de Choc de l’Année Classica, Eesti parima klassikaalbumi tiitlid, ajakirja Classica tunnustus jt, korduvalt on salvestised jõudnud Billboardi edetabeli esikümnesse.