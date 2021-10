Venelased hakkavad rahvusvahelises kosmosejaamas esimest kosmosefilmi tegema

Šipenko ja Peresild viibivad orbiidil 12 päeva ning filmivad seal mängufilmi «Väljakutse», mis räägib sellest, kuidas arst saadetakse ootamatult ISSi, et päästa seal kosmonaudi elu. See oleks esimene kosmoses valminud mängufilm. NASA ja SpaceX on küll teada andnud plaanist filmida orbiidil põnevikku, mille peaosas on Tom Cruise, kuid esialgu pole teada veel staari stardipäevagi.