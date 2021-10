Estonia teater avaldas lähima kolme hooaja repertuaariplaani

Eesti Rahvusooperi ja Rahvusballeti kunstilisel meeskonnal on valminud lähiaastate repertuaariplaan. Ooperitest on aastatel 2022–2025 kavas välja tuua W. A. Mozarti «Võluflööt», Tõnis Kaumanni «Naksitrallid», Leoš Janáčeki «Rebane», Richard Wagneri «Lohengrin», Pjotr Tšaikovski «Jevgeni Onegin», Giuseppe Verdi «Giovanna d’Arco» ning Maurice Raveli «Hispaania tund». 2024. aasta sügisel on oodata ka järgmise uue eesti algupärandi lavale jõudmist.