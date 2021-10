1. oktoobrist jõudis kinodesse Eesti kaastootmises valminud dokumentaalfilm «Ivanna elu». Guatemala režissööri Renato Borrayo Serrano filmi peategelane on 26-aastane neenetslanna Ivanna, viie lapse ema, kes elab Põhja-Siberis traditsioonilist nomaadielu, karjatades põhjapõtru, nagu seda on teinud juba sajandid tema esivanemad. Muutuva keskkonna ning kliimamuutuste tõttu ei saa ta oma elu enam vanas rütmis jätkata ning peab suunduma linna, et leida tööd ning parandada suhteid oma abikaasa Genaga. Film jälgib nelja aasta jooksul Ivanna dramaatilisi pöördeid täis elu, alates tundrast kuni praeguseni, kus ta elab koos lastega Siberis Norilski linnas.