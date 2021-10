Vaba Lava juhid kultuuriministrile: meie teatri ellujäämiseks on kaks varianti

«Lugupeetud minister, SA Vaba Lava on eelmisel ja käesoleval aastal korduvalt pöördunud kultuuriministeeriumi poole ja juhtinud tähelepanu asjaolule, et Vaba Lava tegevustoetus vajab seoses Vaba Lava teise, Narva teatrikeskuse avamisega aastal 2018 ülevaatamist,» alustasid Meos ja Kaldoja oma kirja ministrile.

Nad nentisid, et on korduvalt selgitanud ja põhjendanud, et vajavad Narva Vaba Lava elushoidmiseks selle aasta lõpuni täiendavat rahastust, 140 000 eurot. «Lisaks vajame otsust edasise suhtes. Teater on Eestis riigi poolt doteeritav valdkond. Juhul, kui Vaba Lava tegevus on Eesti ühiskonnale oluline, tuleb ka riigil läbi kultuuriministeeriumi sellesse oma asjakohane stabiilne panus anda,» selgitasid nad.