«Kuuekümnendad on kõvasti üleidealiseeritud!»

Ma olen seisukohal, et seda tollast nn sulaaega on hiljem päris kõvasti üleidealiseeritud. Mistõttu jääb kohati ekslik mulje, et enne seda oli kõik must ja pärast seda oli kõik must, aga siis oli mingi helge ja õnnelik aeg. Sellised müüdid on muidugi ilusad, aga tagantjärele olen hakanud meenutama ja uurima ning leidnud, et see oli suhteliselt tuhm ja vaene aeg. Vaene eelkõige just kultuurilises mõttes. Eks meil ilmus kimbuke häid luulekogusid, aga näiteks romaani ettevalmistamise ajal tollaseid kino- ja telekavasid tagantjärele lugedes avastasin, et seal polnud peaaegu mitte midagi vaadata, rahvale näidati üksnes ideoloogilist põhku.