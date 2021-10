Kontrrevolutsiooniliste kangelastegude hääletu kutse

Iga proosateos algab teadagi pealkirjast – see on kui uks, millest me lugejatena sageli sisse astuda ei soovigi. Holger Kaintsi uue romaani «Sten Marsingi salk» pealkirjas on midagi lummavalt vanamoodsat; see lubab meid justkui viia kuhugi pöördumatult kadunud aega; mingi sellise võitluse keerisesse, mis on ammu võidetud ja kaotatud, kuidas kellelegi.