Kumu kunstimuuseumis avatakse 2020. aasta rahvusvaheline tippnäitus

Seitsme hiidekraaniga video-, heli- ja valgusteos «Phase Shifting Index» mängib fiktsiooni ja dokumentalistika piiril, vaadeldes inimesi, nende uskumusi ja ekstaatilisi rituaale tulevikus, 22. sajandil. Teos on jõuline tulevikunägemus, mis seob dokumentaalfilmi, kontseptuaalse kunsti, muusikavideo ja teadusliku uurimise võtted ühtseks tervikuks. Shaw on loonud seitse erinevat tuleviku subkultuuri, kes väljendavad oma maailmapilti keha ja koreograafia kaudu – rituaalse ja ekstaatilise liikumisega. Videoteos on kui tagasivaade kaugest tulevikust 22. sajandisse, kui inimeste uskumused ja ellujäämine olid hädaohus.

«Jeremy Shaw jätkab teoses «Phase Shifting Index» võimsalt nende teemade käsitlemist, mida ta on oma loomingus järjepidevalt uurinud: inimese erinevad teisenenud teadvusseisundid ja sellega seotud kultuurilised ja teaduslikud praktikad. Oma mastaapsusega on «Phase Shifting Index» erinevaid meeli hõlmav jõuline kogemus. Teos on üles ehitatud järjest kasvava pingega, jõudes välja peaaegu füüsiliselt mõjuva kulminatsioonini,» kirjeldab oma vaatajakogemust näituse Kumusse toomise eestvedaja kuraator Kati Ilves.

Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli tunneb maineka välisnäituse kiire Eestisse jõudmise üle rõõmu: «Kumul on hea meel tuua «Phase Shifting Index» Pariisi ja Frankfurdi järel Tallinna. Loodame, et sellest kujuneb sündmus nii kohalikule kui ka välismaisele kunstipublikule,» kommenteerib Polli.

Näitust saadab põhjalik publikuprogramm. Esimene üritus toimub juba avapäeval, 8. oktoobril kell 16, kui Kumu auditooriumis toimub kohtumisõhtu kunstnikuga. Kunstiteadlane Kati Ilves vestleb Jeremy Shaw’ga nii Kumu näitusest kui ka tema loomingust laiemalt. Neljapäeval, 14. oktoobril kell 18 toimub näitusel Kati Ilvese kuraatoriekskursioon. Eriline sündmus tuleb 25. novembril kell 18, kui Kumu auditooriumis toimub ühekordne videokunstiõhtu «Jeremy Shaw. Quantification Trilogy». Näidatav teos koosneb kolmest videost: «Quickeners» (2014), «Liminals» (2017) ja «I Can See Forever» (2018). Kogu programmi kohta leiab infot Kumu kodulehelt. Kõigil publikuüritustel saab osaleda muuseumipiletiga ning esitada tuleb tõend oma nakkusohutuse kohta.