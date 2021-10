Saatuslikud perekonnasaladused

Mõrva uurimine usaldatakse kogenud politseiuurijale Gabriel Vanemale ning tema uuele paarilisele, noorukesele Agnes Maramaale. Paarikümneaastase vanusevahega Gabriel ja Agnes erinevad teineteisest nagu öö ja päev ning esmapilgul ei näi neil olevat muud ühist kui Otto Mülleri juhtum ja soov tõde päevavalgele tuua. Viimane osutub aga keeruliseks, sest keegi kaheksast kahtlusalusest ei kipu uurijatele täit tõtt rääkima ning iga ülekuulamine lõpeb uue versiooniga, kellel oli motiiv ja võimalus perepea tappa. Gabrieli ja Agnese õnnetuseks on motiiv (ja võimalus) kõigil pereliikmetel, aga ka ootamatult saabunud külalistel, loo arenedes selgub, et sama palju võiksid kahtlusalused olla ka uurijad ise, sest mõlemal on olnud otseseid või kaudseid kokkupuuteid ohvriga.