Loomulik, orgaaniline ja täpne Karenin

Üllatav oligi Marcus Nilsoni valimine Karenini rolli – ta tundub selle osa jaoks liiga noor. Kuid Nilson kinnitas seda, mida ta ennustas balletikooli lõpuetenduse «Kolme õe» Veršininina (kes samuti pole poisike) – ta kujundas meisterlikult läbi töötatud, psühholoogiliselt veenva rolli. Tema Karenin ei ole nii vana, kui me teda ette kujutame, pigem on tegemist küpse hingega, kes on vanem, kui number passis seda isegi aimata lubab.