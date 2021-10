Viiulitalent Hans Christian Aavik annab välja debüütplaadi

«Tihti soovivad noored viiuldajad oma esimestel plaatidel esitada virtuoospalu, kuid meie üritasime läheneda veidi teise nurga alt,» ütles Hans Christian Aavik. «Liiatigi on virtuoossusel mitu tähendust, see ei seisne ainult tehnilises meisterlikkuses, vaid tähendab ka täiuslikkuse taotlemist,» lisas ta.

Plaadi läbiv motiiv on igavikulisus ning lõputu teekond. «Samas peegeldab see kõik üht ajahetke – just nii tunnetavad Bachi, Schuberti ja Pärdi teoseid kaks noort muusikut täna ja tahavad oma sõnumit edasi anda,» kirjutas muusikateadlane Kristel Pappel plaadi CD-vihikus. Plaat loob silla erinevate muusikaliste perioodide vahel. «Kui plaati kavandasime, teadsime kindlalt kahte teost, mida salvestada – Bachi «Chaconne» ja Pärdi «Fratres»,» ütles Karolina Žukova. Neid ühendab Schuberti sonaat a-moll.