Noorema põlvkonna fotokunstnik mõtestab ümber meie lähiajalugu

Alates 11 oktoobrist kell 18 on galeriis Positiiv avatud noorema põlvkonna fotokunstniku Frederik Klanbergi (1998) näitus «Põrand oli laava», kus vaatluse all on postsovetlik ruum ning kuidas poliitilised sündmused mõjutavad inimesi isiklikul tasandil. Eestis sündinud ja 10-aastaselt välismaal elama hakanud kunstnik on üles otsinud lapsepõlvest tuttavad Eestis asuvad militaarobjektid ja punkrid ning kutsub vaatajaid mõtisklema minevikust ja olevikust läbi iseenda kogemuse.