Nobeli kirjanduspreemia võitis tänavu Tansaania romaanikirjanik

Abdulrazak Gurnah sündis 1948. aastal Zanzibaris, 1968. aastal läks ta Suurbritanniasse ülikooli õppima. Ta on seni avaldanud kümme romaani: «Memory of Departure» (1987), «Pilgrims Way» (1988), «Dottie» (1990), «Paradise» (1994), «Admiring Silence» (1996), «By the Sea» (2001), «Desertion» (2005), «The Last Gift» (2011), «Gravel Heart » (2017) ja «Afterlives» (2020). Ühtlasi on ta avaldanud jutukogu « My Mother Lived on a Farm in Africa» (2006).