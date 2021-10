Tartu kunstimajas avatakse Mia Melanie Saare isikunäitus

Näitus on justkui kunstniku päevik Gruusiast, kus ta veetis 2020. aasta sügisel vahetussemestri Thbilisi kunstiakadeemias. Läbi maalide on ta soovinud edasi anda seal kogetud tundeid ja läbielamisi ehk võlu ning sellega kaasnevat valu. Võõras keskkonnas veedetud aeg oli täis eneseavastamist ning on suunanud autorit veelgi selgemalt talle iseloomuliku stiili suunas.

Kunstnik lisab: «Gruusiasse minnes olin trotsi täis ja tundsin, et Eestis pole minu jaoks midagi. Ma ei teadnud enam, kes ma olen, ja just ennast läksingi välismaalt otsima. Olles täielikult eemal oma mugavustsoonist, perest ja sõpradest, pidin üksinda hakkama saama ning ise vastu astuma kõigile katsumustele. See kogemus oli segu elevusest uue keskkonna vastu, kultuurišokkidest, hinge- ja südamevalust, koduigatsusest ning tundest, et ma ei taha kunagi enam koju naasta.»

Mia Melanie Saar (s 2000) on kõrgema kunstikooli Pallas kolmanda kursuse maalitudeng, kelle eesmärk on oma teostega tekitada vaatajas emotsioone. Vahet pole, kas need on positiivsed või negatiivsed.

SA Tartu Kultuurkapital, hotell Pallas ja kõrgem kunstikool Pallas koostöös Tartu kunstnike liiduga asutasid hotell Pallase nimelise maalikunsti stipendiumi, aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning üliõpilaste loomingulisele tegevusele. Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Võitja pälvis lisaks 1000 euro suurusele stipendiumile ka Tartu kunstimajas näituseaja. Eelmisel aastal oli stipendiaat Maris Paal.