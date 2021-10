Eesti Kontsert peab täna Pärnus ja homme Tallinnas suurt sünnipäevapidu

«Meie juubeliaasta jääb kauaks meelde. Esiteks oleme olnud tunnistajaks kultuurielu katkemisele – see on midagi, mida viimati kogeti teise maailmasõja ajal. Teisalt aga on kultuurirahvas kriisi järel ühtsem kui kunagi varem ning see kogemus on pannud paljusid mõistma, et kui kaotab kultuur, kaotab ka inimlikkus,» rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. «Seda suurem rõõm on pärast sellist aastat viimaks ometi sünnipäeva pidada. Tänan teid, kes te armastate Eesti muusikat ja muusikuid ning meid usaldate. Tänan ka kõiki partnereid, kellega koostöös on nii mitmelgi puhul saanud võimatu võimalikuks,» lausus Orro.