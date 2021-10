Tartu kunstimajas avatakse näitus kui vestlus

«Näitus kui vestlus» tõukub kuraator Hanna-Liis Kondi doktoritööga seotud uurimistööst, võimaldades eksperimenteerida vestluse kui kureerimismeetodiga: „Algatasin selle projekti, et kunstnikud ja kohalikud kogukonnad saaksid omavahel rohkem suhelda. Olen veendunud, et kunst osaleb sotsiaalsete muutuste loomises, kuid selleks, et loodav muutus arvestaks erinevate osapooltega, on vaja avatud dialoogi. Pakun välja näituse kui vestluse, et proovida, kas lähenedes näituse kureerimisele mõttevahetuste kaudu saab sellist suhtlust toetada.»