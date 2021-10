Sasispea väginaise raamat

Rein Raud on kirjutanud paralleelse elulooromaani Jaapani keisri alamast Nitta Tsuneost ja Sasispea väginaisest Lily Ojamaast. Saame raamatust teada, et Sasispea on supelrannik Kadalepal, aga Kadalepa kuulub Virumaale. Raua romaani paradoks seisneb selles, et Tsuneo liigub läbi kogu Siberi ja Venemaa Eestisse, et siin üles leida universaalkeelest kirjutav autor, Ojamaa aga põgeneb kättemaksuhimulise grusiinist vürst-džigiti Nugzari eest Vladivostoki kaudu Jaapanisse. Mõlemad otsivad päikesekirja, mis peseks kõik järeltulevad põlved minevikusüüst ja teeks lapsed päikesejumal Amaterasu palge ees puhtaks.