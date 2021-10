Ajaränduri, meeleränduri ja palveränduri jutud

Kanada kirjaniku Yann Marteli (snd 1963) seiklusromaani ja selle põhjal 2012. aastal tehtud menufilmi «Pii elu» alguses räägib peategelane, kuidas on enda jaoks avastanud järgemööda hinduismi, kristluse ja islami. Ta usub neid kõiki ning pole ühtegi neist teistest kõrgemale tõstnud. Hiljem ta mainib, et lisaks juba nimetatud kolmele usundile on ta ka judaist. Olen mõelnud, et võib-olla ongi globaliseerunud maailmas paljud inimesed märkamatult hakanud usuliselt elama Pii elu, pannes kokku kristluse ja jooga, loodususu ja budismi, tuues kokku eri religioonide jumalad jne.