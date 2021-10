Noored Wertherid kannatavad ka praegu

Tellijale

Kirjandusloost on teada, et Johann Wolfgang Goethe romaan «Noore Wertheri kannatused» (1774) põhjustas romantilistest põhjustest ajendatud enesetappude laine. Nähtus pälvis koguni nime – seda hakati kutsuma Wertheri efektiks. Kirjasõna rolli ei tohi mingil juhul alahinnata. Oluline on, kuidas ühest või teisest nähtusest kirjutada. Noortele ja noortele täiskasvanutele adresseeritud ilukirjandus on tänapäeval piripardani täis haigusi, õnnetusi ja hädasid, kaasa arvatud vaimse tervise probleemid ja enesetapud.

USA kirjaniku Bill Konigsbergi «Sild», mis pühendatud depressioonile ja vabasurma minekule, on ühtaegu informatiivne, analüüsiv, emotsioone lahkav ja tuge pakkuv. See on hariv lugemine neile, kes selle probleemiga otseselt kokku puutunud pole. Neile, kes on, pakub autor tuge ja teadmist, et keegi pole üksi.