Uus maailm on juba kohal?

Näituse kui terviku tasakaal on tugevalt tekstuaalsuse poole kaldu ja vormistus pole alati loetav – see võib olla isegi väsitav. Puuduvad hingetõmbepausid, iga teos on infotihe ja nõuab keskendumist. Kui proovida julgustada neid, kelle jaoks on kunstiteose puhul olulisim esteetiline stiimul, siis neile on, ehkki vähesel määral, samuti mõeldud – kasvõi Urmas Viigi humoorikas koomiks «Tume planeet» (2020/2021). Vaatamata kuraatori liiga ambitsioonikale taotlusele hõlmata teoste kaudu valikut globaalsetest komplekssetest probleemidest, on tegemist pigem hea näitusega. Aga lihtsalt läbi jalutamiseks pole mõtet piletiraha kulutada.