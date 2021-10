Ilusate inimeste koledad südamed

Jennifer Hillieri «Purgitäis südameid» on lugu esimesest armastusest, valedest valikutest, hästi hoitud saladustest ja kurjusest, mis rikub ära mitmedki elud pea kaheks kümnendiks. Romaani peategelane Georgina elab unelmate elu, tal on väga hea haridus, suurepärane karjäär ning käeulatuses abiellumine edukasse perekonda. Ta on osanud liikuda sammhaaval edu poole, käitunud laitmatult ja öelnud kuulajatele õigeid sõnu, ent enne seda on Georgina elanud hoopis teistsugust elu.