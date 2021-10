Eesti Kontserdi uus festival TubIN teeb kummarduse Eduard Tubinale

Festivali kunstiline juht, Berliinis elav rahvusvahelise haardega dirigent Mihhail Gerts soovib uue, igasügisese festivaliga avada 20. sajandi Eesti teed muusikas ja otsida kooskõlasid loojaid ümbritsenud ajaga. «Mind toob Tubina muusika juurde vaimustus tema sümfooniatest; veendumus, et need on 20. sajandi muusikas maailma tippteosed, tõelised saavutused,» selgitas Gerts. «Tubina sümfooniad on oma kvaliteedilt ja meisterlikkuselt sama suured nagu Beethoveni või Mahleri omad, olen selles vaimustuses! Ja seda vaimustust tahan ma jagada,» rääkis ta.