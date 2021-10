Esietendub uus tantsulavastus «Häbi»

Krinali ja ZUGA huvi keskmes on seekord kõigile nii tuttav tunne - häbi. Lavastustrupp on seekord võtnud eesmärgiks uurida kehaliselt häbi väljendusi, reaktsioone, kokkupuutepunkte ja mõju. Olles täiesti põhjendatud emotsionaalne reaktsioon iga inimese elus, on häbi, sageli tahtmatult, ääretult kaval mehhanism nii eneseregulatsiooniks, enesekaitseks kui ka teiste inimeste käitumise piiritlemiseks ja kontrolli all hoidmiseks. Koostöös tantsijatega loob lavastaja kehalis-sensoorse atmosfääri, mille kaudu püütakse mõjutada ka publiku mõtteid, tundmisi ja tundlikkust häbi suhtes.

Lavastaja Helena Krinal: «Mulle pakub huvi häbi ja füüsilise keha seos – kuidas me kehaliselt häbi väljendame, kuidas meie keha liigub (või ei liigu), kui tunneme häbi ja kuidas me kehaliselt tekitame kelleski teises häbi või väljendame enda häbi kellegi teise pärast. See on olnud ääretult põnev, kuna häbi ju pigem kammitseb, piiritleb, vähendab meie tegevusi, meie olemust. Kui hirm, viha ja rõõm julgustavad ja innustavad meid tegutsema ja liikuma, siis häbiga tardume, püüame muutuda nähtamatuks, olematuks. Sealjuures ei pruugi kõrvalseisja üleüldse aru saada, miks häbi tuntakse. Ja see, miks tuntakse, ei huvita mind hoopiski nii palju kui see, et kuidas me häbis olles, häbi tundes käitume ja kuidas me seda enda jaoks lahendada püüame. Neid küsimusi olemegi koos tantsijatega küsinud ja neile vastuseid püüdnud leida, ühte ja teistpidi kokku pannud ja lahti harutanud, ja lõpuks välja jõudnud üsna lihtsalt loetava looni.»