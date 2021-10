Pärast 15-aastast pausi ilmus Vanilla Ninja uus album

Albumi muusika autoriks on Saksa produtsent David Brandes, kes on teinud pikalt koostööd näiteks Smokie frontmani Chris Normaniga, 80ndate popbändi Bad Boys Bluega ja kes seisab ka 90ndate hittbändi E-Rotic taga. Vanilla Ninjaga alustas ta koostööd 2003. aastal, mil ilmus nende ühine album «Traces Of Sadness», see jõudis Saksamaa albumimüügi edetabeli 3. kohale. Ühiselt osaleti ka 2005. aasta Eurovisionil, kus lugu «Cool Vibes» saavutas finaalis 8. koha.