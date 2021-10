Praktiline õpetus inimese lömastamisest

Filmi «Koduarest» tegevus leiab peaaegu tervenisti aset ainult ühes korteris, aga selle teema haarab kogu Venemaad nii tänapäeval kui minevikus. Maailmaesilinastus toimus Cannes’i filmifestivali programmis «Un Certain Regard».

Režissöör Aleksi German jr film räägib ühest kirjandusprofessorist, hüpertrofeerunud õiglustundega Davidist, keda kehastab Merab Ninidze. Meile ei öelda, kus tegevus toimub, 19. sajandi vene kirjandusklassikud oleksid märkinud vaid, et N kubermangulinnas. Ja pole ka teada, kes on see linnapea, kes otsustab tüütu õpetlase lömastada nagu lutika. Aga päris maailmas algab tema perekonnanimi ilmselt P-tähega.