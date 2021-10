Kaardilugeja, kes ei ole Ott Tänaku paarimees

William Tell (Oscar Isaac) on kaardilugeja. Mitte see, kes istub ralliauto piloodi kõrval, vaid see, kes on võimeline kasiinos kaarte meelde jätma ja oma võiduprotsente kümnendiku täpsusega välja arvutama. Olgu see Black Jack või pokker, ta suudab end perfektselt vaos hoida. Need vaimsed ahelad on ta ise oma mässava mõistuse ümber mässinud ja mentaalsete lukkudega kinnitanud, et vaos hoida mälestusi õudustest, mida ta minevikus korda saatis.