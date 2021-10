Tantsuliste muinasjuttude aegumatu võlu

Klassikalisi ballette on ­sageli nähtud üksnes ­«patškaballetina» ehk pelgalt (nais)tantsu kaunidust demonstreerivate teostena, milles ­lavastuskontseptsioonil kohta ei ole. See annab tantsijatele vabad käed oma rolli kujundamisel ning välise vormi soovi­tud sisuga täitmisel. Nii näiteks on juhtunud «Luikede järvega», kus meil on väga erineva iseloomuga Luiged Ketlin Oja (esietendus 2018. aasta märtsis), Anna Roberta (esietendus 2020. ­aasta veebruaris) ja Ami Morita, täna­vu ei olnud neil mitte üksnes uued partnerid, vaid rahvusballetis on ka kaks uut ja väga erinevat printsi: William Newton ja Cristiano Principato. ­Järgnevalt püüan nähtut sõnadesse vormida.