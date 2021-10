Kirjastuses Salv on ilmunud valikkogu William Carlos Williamsi luulest pealkirjaga «Kevad ja üldse» Rein Raua tõlkes. William Carlos Williamsi viis poetiseerida näiliselt tähtsusetut ning vaadata tegelikkuse pinna alla on teinud temast 21. sajandi ameerika luule ühe suurkuju – ta on nappide kujundite meister ja vahetu kogemuse täpne sõnastaja, kelle soe pilk leiab ilu kõikjal, kuhu ulatub.