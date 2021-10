Kultuurifestival Kasaganaan oli õitseng taskus

Vähemasti oli kava mitmekesine ja tähelepanuväärselt heal tasemel. Peale esimest DJ setti astus üles Ilmar Laabani mantlipärija Roomet Jakapi, kes kõlas seekord kui ühemehe-Neubauten. Kasutades instrumentidena oma häält, lemmikloomade mänguasju, puust saagi (lugesite õigesti – puust saagi) ja pappkarpi (et selle sisse mikrofoniga auke taguda), lõi ta festivali alguseks igati sobiva meeleolu. Ses mõttes oli ta esinemine märgiline, et järgnevalt näis just looper, mida ka Jakapil oli mitu, kujunevat kogu õhtu populaarseimaks instrumendiks – kuni päeva lõpetavate tantsulisemate bändideni.