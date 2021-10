Paraku on vist nii, et suur osa inimlikust elutarkusest on tagantjärele tarkus – kahetsustest eristamatu, süntaksilt ohkerütmiline, praktikas peaaegu kasutamatu. Elu liigub sellisel tarkusel kogu aeg sujuvalt eest ära nagu silmapiir, muudab ta aegunuks. See on, nagu mängiks eilsete võidunumbritega tänast lotot.