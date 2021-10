XIII noorte laulupeo «Püha on maa» ettevalmistustega on liitunud ka Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Selleks, et vähendada pandeemia võimalikku mõju XIII noorte laulu- ja tantsupeo «Püha on maa» ettevalmistusprotsessile ning muuta laulupeol kavas olevate lugude õppimisprotsess nii kooridele kui ka igale koorilauljale senisest oluliselt lihtsamaks ja turvalisemaks, jäädvustab Eesti Filharmoonia Kammerkoor laulupeol kõlavad lood eraldi häälepartiide kaupa helifailidena.

Kolmapäevast reedeni toimuvatel salvestustel astuvad kammerkoori ette XIII laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg ning laulupeo dirigendid Maarja Soone, Heli Jürgenson, Triin Koch, Lydia Rahula, Taavi Esko ja Hirvo Surva. Reedel salvestab laulupeo hümniks kujunenud Gustav Ernesaksa teose «Mu isamaa on minu arm» kooriga dirigent Tõnu Kaljuste, kes seda teost ka 2. juuli õhtul 2023. aastal lauluväljakul ühendkoori ees juhatab.

Pärt Uusberg usub, et see on protsess, millest võidavad kõik. Tema sõnul on laulupeo dirigentidel suur rõõm ja privileeg ning põnev võimalus teha koostööd Eesti Filharmoonia Kammerkooriga, mis on Eesti koorimuusika üks olulisemaid lipulaevu. Samas on kooril jällegi võimalus kohtuda lühikese aja jooksul paljude erinevate dirigentidega. ««Peamine, see kõik toimub üllal eesmärgil anda oma panus XIII noorte laulupeo õppeprotsessi,» ütleb Uusberg ja selgitab: «Tänu salvestatud häälepartiidele on noortel võimalik nii individuaalselt harjutada oma partiisid kui ka harida end vokaalselt, võttes eeskuju kutseliste lauljate poolt seatud standardist.»

Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi peab noorte laulupeo ettevalmistusele kaasa aitamist väga oluliseks, et toetada Eesti koorikultuuri arengut ja head käekäiku. «Salvestatud materjal muudab lugude õppimise lihtsamaks ja mugavamaks tuhandetele koolinoortele ja koorijuhtidele,» lisab Linnamägi.

Salvestatud kvaliteetsed helinäidised on järgmise aasta algusest laulupeo kodulehel kättesaadavad kooridele kõikjal Eestis. Need aitavad lauljatel kujundada selget kõlapilti nii korrektselt esitatud muusikast kui ka laulupeol juhatava koorijuhi nägemusest. Praegustes pandeemia tingimustes ei ole ka väheoluline, et see materjal lihtsustab vajadusel ka virtuaalsete kooriproovide läbiviimist.

Salvestamisel osaleb koostööpartnerina veel Eesti idufirma Scoremusic, kes pakkus välja innovaatilise tehnoloogia ja digitaalsed tööriistad. Pabernootide asemel laulavad Eesti Filharmoonia Kammerkoori lauljad laulupeo repertuaari Scoremusic’u arendatud digitaalsest noodimaterjalist, mis on salvestatud koori kasutusse antud iPadidele. See teeb tööprotsessi kasutajasõbralikuks, mobiilseks ja keskkonnasäästlikuks ning aitab Eesti kui e-riigi arengule kaasa kultuuri- ja haridusvaldkonnas.