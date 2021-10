Eelmisel aastal käisin Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis Marten Esko, Vanina Saracino ja Lea Vene kureeritud näitusel «Tiiger ruumis» kaks korda just Jeremy Shaw’ teose «Liminals» (2018) tõttu. Olin lummatud, intrigeeritud ja tahtsin uuesti kogeda seda, mida see teos minuga tollal juhtus tegema. Teos tõmbas mu endasse ega tahtnud kuidagi lahti lasta. EKKMis nähtu oli mingis mõttes ka eelmäng vastavatud näitusele «Phase Shifting Index». See, kuidas siin kasutatakse BBC-likku dokumentaali esteetikat, koreograafiat, glossolaaliat, ulmet, narratiivi, ajalugu, digitehnoloogiat – kõik see on juba «Liminalsis» üksüheselt sees.