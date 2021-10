Rüki galeriis avatakse Mihkel Kleisi näitus

Mihkel Kleis (1977) on eesti maali- ja helikunstnik. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias tekstiili eriala ning õppinud EKA interdistsiplinaarsete kunstide osakonna magistrantuuris. Kunstnik on näitustel osalenud alates 1997. aastast. Viimaste aastate loominguline tegevus hõlmab nii visuaalkunsti kui helikunsti.