Igatsus, mis purunes kildudeks

Tellijale

Ülle Kaljuste on ka väikestes rollides sageli üks põnevamaid laval olijaid – võib-olla just seepärast –, olen aga Eesti Draamateatri saalis istudes igatsenud näha tema suurt lavastust. Sellist, mis oleks tema päralt, et ta saaks lustida, jõuda peensusteni, mis sutsakates on selgelt aimatavad, kuid mille arendamiseks pole aega ega ruumi või põhjust.

Priit Pedajase lavastatud «Igatsuse rapsoodia» tõotas olla just selline. Etteruttavalt ütlen, et Ülle Kaljuste oligi suurepärane, aga minu hinnangul oleks see lugu mõjuvam olnud monotükina. Või siis kahe näitleja lavastusena, nagu oli 2005. aastal Eesti Draamateatris esietendunud «Minu oivaline lahutus», kus Ülle Kaljustele pakkus peaaegu nähtamatut partnerlust (ja see on kompliment) Taavi Teplenkov.