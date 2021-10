«Kogu kirjanduslik looming on palimpsest, peale- ja järelkirjutus»

Rein Veidemann, üks teie paari aasta eest ilmunud tekstikogu kannab suure biograafilise üldistusjõuga pealkirja «Kui sõna on su saatus». Minu jaoks kõlab selles kergelt pihtimuslikus ja mõnusalt paatoslikus avalduses kaasa teatav paratamatusetunnetus, väärikas allumine oma kohusele...

Iga inimese saatuse seemned külvatakse lapsepõlves ja isiksuseks kujunemise eas, mil seisad valikute ees. Mõni neist valikutest võib osutuda pöördumatuks ja nõnda ka saatuslikuks seeläbi, et järgid teda pühendunult, st kohusetundlikult, või, kui halvasti läheb, siis pimesi. «Sõna kui saatus» on siin muidugi üldistus kirjandus-, eneseväljendus- ja tõlgenduskultuurile.

Mulle sai saatuslikuks suur lugemistung meie kodus, riiulid lookas raamatusarjade all. Algul autori- ja temaatilised sarjad (Tolstoi, Tšehhov, Gorki, Dostojevski, Balzac, «Seiklusjutte maalt ja merelt», sh Dumas’ «Kolm musketäri», Géza Gárdonyi «Egeri tähed» jt), hiljem valge ja halli ümbrispaberiga «Varamu» ning Loomingu Raamatukogu.

Teismelisena tegin lähemat tutvust Boccaccio «Dekameroni» ja piibliga, mis meie kodus olid varjul riidekapi põhjas. Ilmselt ühe raamatu erootilisuse ja teise keelatuse tõttu. Panen tähele, et see «saatuslik lugemine» oli kas vene või väliskirjandus. Mõistetavgi, sest väärtuslikum osa varasemast eesti kirjandusest oli kas hävitatud või vangistatud erifondidesse. Aga esimene, juba iseseisvalt loetud raamat oli 1953. aastal ilmunud Juhan Kunderi muinasjutukogumik «Imelik peegel».

Kas sõna on olnud teile hea ja kerge saatus?

Jah, võin öelda, et see, mida ise lugeda sain, pani aluse sõna heale saatusele. Aga «kerge» on juba suhtelisem iseloomustus. Mäletan traumaatilist kokkupõrget «Sõja ja rahu» esimeste lehekülgedega, kus vene aadli salongivestlus käis prantsuse keeles, eestikeelsete joonealustega.