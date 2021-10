WATEVA esitleb laupäeval Kultuurikatlas debüütalbumit

Augusti hakul ilmunud «Disposable Society» on WATEVA debüütalbum, mis valmis üle kahe aasta. Postapokalüptilise temaatikaga helikandja on kontseptalbum, mille aines pärineb osaliselt viimase kahe aasta jooksul maailmas toimunust ning pöörab tähelepanu jätkusuutlikkusele ja planeet Maa hoidmisele.

Kogu album on WATEVA liikmete Hugo Martin Maasika ja Kris Evan Säde sõnul väga kunstiline ja suur roll on just nimelt visuaalsel poolel, millest andis aimu ka albumi nimiloo «Disposable Society» muusikavideo. Sedasi on laupäeval aset leidval esitluspeol pööratud suurt rõhku just nimelt tehnilistele lahendustele, mis ühes WATEVA loominguga Kultuurikatla Black Box saali ühtse terviku loovad.