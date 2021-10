Ma ei leidnudki tegelikult TikTokki, vaid Musica.ly, mis oli 2017. Aastal TikToki eelkäija. Ma hakkasin seal tegema üsna lollakaid videoid, mida ma oma sõbrannadele saatsin, et siis koos nende üle naerda. Mõned laadisin üles ka. Mu esimene viral video sai vist 12 tuhat laiki, aga tol ajal oli see Eestis Musica.ly kohta väga suur asi. See selline videote tegemine kuidagi lihtsalt kasvas mulle külge.