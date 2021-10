Ma ei saa öelda, et see oleks ideaalne meelelahutus või asi, mille üle ma tingimata uhke oleksin. Ma ei usu ka, et mõistan siiani täpselt, mis on TikToki fenomen, võlu või eesmärk ning miks ma sellesse nii investeeritud olen, ent ma püüan endast selgituste andmisel parima anda.