Rutger Bregman on ühendanud anarhia ja demokraatia Rousseau inimeseõpetusega

Praegune ühiskonnakorraldus põhineb eelarvamusel, et inimene on isekas. Valgustusprojektis nihkus Rousseau arusaam inimese headusest kõrvale. Selle nihke parandamine on Bregmani teose peamine sisu. Parem- ja vaskpoolsuse, turu ja riigi, kapitalismi ja sotsialismi vastanduste ületamiseks tuleks hakata inimesesse suhtuma heatahtlikult. Teos sisaldab maailma eri paigus toimivate uute inimkesksete ühiskonnakorralduste näiteid ning osutab, kuidas omavahel suhtlevad inimesed on võimelised väikestes rühmades end ise motiveerima. Samasugusest otsustama õpetamisest ja kontrolli andmisest kodanikele on kirjutanud ka Ülo Vooglaid.