Ise aga ütleb ta oma lähenemise kohta, et see on alkeemiline. Ja miks ka mitte? «Phase Shifting Index» on vägev – seitse suurt ekraani, mis näitaksid justkui dokumentaalfilme 22. sajandist, igaüks erineva vana tehnoloogiaga üles võetud. Seitse tulevikulist lugu erinevatest fiktiivsetest subkultuuridest. Ja mingi hetk kaovad piirid nende vahelt ära, kõik lahustub üheks tervikuks ning puhkeb reivina õide, nagu mingi salakood sinu peas.

Ühelt poolt võiks öelda, et see on mitmeaastase kunstitöö kulminatsioon. See hõlmab endas väga-väga palju teemasid, mis mulle viimase 15 aasta jooksul huvi on pakkunud. Aga samas sai see konkreetselt alguse selle tõttu, et mulle pakuti võimalust teha näitus Pompidou keskuses – pidin ühe aastaga looma näituse, mis hakkaks tööle hiiglaslikus ruumis.