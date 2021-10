Juurikas. Eesti pensionärid tüssasid NBAd

NBA poolt väljamakstud kviitungite hulgas on arveid hamba­ravi­teenuste eest. Palju on avastatud toidulisandite, ravimite ja vitamiinide ostutsekke. Eesti pensionärid saatsid ameeriklaste raamatu­pidamisele arveid torumehe, korstna­pühkija ja televiisoriparandaja väljakutsete eest. Lisaks on NBA poolt kinni makstud tomativäetise, kurgiseemnete, suhkru, soola, taimekaitsevahendite, aknakiti, purgikaante, kummivoolikute, villase lõnga, prilliraamide, ämbrite, küttepuude, tõrvapapi, lillemulla, kopsikute, kummikute, naelte, kile, nööri, traadi, hiirelõksude, tikkude, katusetõrva, kanatoidu, raamatute, rotimürgi, kalendri, niidi, nõelte ja sukavarraste ostutsekke. Ühtlasi on NBA kinni maksnud kõi kvõimalike Eesti bussi- ja rongiliinide pileteid ja koguni 98 ujulaarvet (sic!) (lühendi «sic!» tähendus pole toimetusele teada) ühelt 75-aastaselt Rakvere meesterahvalt.