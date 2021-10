Vähem kui kuu ajaga vaatas Net­flixis seda 111 miljonit inimest, millega purustati seni platvormi vaadatuima sarja «Bridgestone» tulemus (vaid 82 miljonit vaatajat). Üks Korea internetipakkuja läks Netflixi vastu kohtusse, sest ülekandemaht muutus nii suureks, et peeti vajalikuks selle pealt sisuedastajalt eraldi tasu nõuda. Ning üks Korea ärinaine sattus tüngakõnede laviini alla, sest tal oli just see telefoninumber, mis osalejaid surmamängudele viis.