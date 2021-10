14. sajandi lõpus rajas see vägev naine Kalmari uniooni, mis hõlmas Taanit, Norrat ja Rootsit koos Soomega. Nii lõppesid Põhjala omavahelised sõjad ning rahus elades kasvas rikkus. Unioonis suudeti paremini vastu panna ka võimsale Hansa Liidule ja Saksa ordu laienemisplaanidele. Liitriiki valitses Margrete (1353–1412) kasupoeg Eriku regendina. Ja just siis, kui on sõlmimisel tähtis kihlusleping Inglismaa kuninga Henry V lapsprintsessi Philippaga, mis uniooni võimu veel kindlustaks, juhtub midagi ootamatut.