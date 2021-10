Intervjuu ⟩ Elina Masingu iseendaks jäämise kunst

See pole nii otseselt tõlge kui rohkem osa etendusest. See juhtus nii, et ma tutvusin ühiste tuttavate kaudu Jaani (Jaan Hellermann, etendaja – toim) ja tema sõpradega, kes on vaegkuuljad või kurdid. Viipekeele kaasamine etendusse tuligi tegelikult sellest, et ma tahtsin neid oma etendustele kutsuda, kuid see oli keerukas ning pani mind mõtlema sellele, miks nii on ja mida ma saaksin teisiti teha, et ka neile teatrielamust pakkuda.