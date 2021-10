Tartus esitletakse Paavo Haavikko luulekogumikku

Tegemist on suursündmusega Soome-Eesti luulemaastikul: Soome modernistliku luule klassiku Paavo Haavikko (1931–2008) kogu luulelooming ilmub eesti keeles ühes köites, mille maht on üle 900 lehekülge. «Kogutud luuletused» on andnud välja kirjastus EKSA.